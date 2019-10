(ANSA) – BRUXELLES, 30 OTT – “Il rischio di un no deal è ancora presente e potrebbe materializzarsi alla fine di gennaio, se l’accordo di recesso non è stato ratificato o alla fine del 2020, se non vi è alcun accordo sulle relazioni future”. Così il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier alla Plenaria del Comitato economico e sociale europeo. Barnier sta facendo il punto sui negoziati in corso con il Regno Unito e ha precisato che “siamo ad un momento chiave” e che il negoziato è “complesso” e che per “renderlo operativo” bisogna essere “pazienti”. La “proposta di Johnson di zero dazi e zero quote per noi non è sufficiente, dobbiamo fare un lavoro completo, e dunque zero dazi, zero quote ma anche zero dumping, questo è il nostro modo di vedere le cose come Ue”, ha aggiunto Barnier precisando che “a estate 2020 faremo il punto e decideremo se servirà una estensione del periodo di transizione”.