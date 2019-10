(ANSA) – BEIRUT, 30 OTT – Il governo iracheno ha imposto per stanotte il coprifuoco in tutta la città di Baghdad mentre proseguono nella capitale proteste popolati contro la corruzione e il carovita. Lo riferiscono i media iracheni che citano un comunicato dell’esercito iracheno. Il coprifuoco entra in vigore dalla mezzanotte alle 6 di domattina. Lunedì scorso la stessa misura era stata annunciata ma migliaia di manifestanti avevano sfidato il coprifuoco rimanendo in piazza Tahrir a protestare. L’esercito iracheno afferma che il coprifuoco è deciso “per proteggere i manifestanti da infiltrati e terroristi”.