(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Le manifestazioni di protesta in Cile, dove milioni di persone sono scese in strada per rivendicare giustizia sociale, servizi di base pubblici efficienti, in una della nazioni in cui il divario tra ricchi e poveri è più profondo, preoccupano anche la Conmebol, ente sudamericano del calcio. La situazione dell’ordine pubblico viene monitorata con attenzione perché lo stadio Nazionale di Santiago è la sede della finale della Coppa Libertadores fra i brasiliani del Flamengo e gli argentini del River Plate del 23 novembre. Per la prima volta la sfida che assegna il titolo di campione del Sudamerica si gioca in gara unica e non con andata e ritorno sui campi delle due qualificate, ma ora la Conmebol sta pensando a uno spostamento di sede. Le preoccupazioni sono aumentate dopo l’annuncio del Presidente cileno Sebastian Pinera di cancellare il vertice di cooperazione Apec e il Forum mondiale sul clima, che avrebbero dovuto svolgersi in Cile. Intanto il Paraguay si è fatto avanti nel caso il match cambiasse sede.