(ANSA) – MACERATA, 30 OTT – Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Muhammad Riaz, muratore pakistano di 45 anni, accusato dell’omicidio della figlia 19enne Azka, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La richiesta è arrivata durante l’udienza in Corte d’assise a Macerata che potrebbe pronunciare il verdetto il 6 novembre. Azka venne travolta da un’auto sulla Ss 485 a Trodica di Morrovalle la sera del 24 febbraio 2018 ma per l’accusa era già a terra per le percosse ricevute dal padre contro il quale avrebbe dovuto testimoniare in tribunale i giorni successivi per gli addebiti di maltrattamenti. L’imputato nega i maltrattamenti ma pure d’aver picchiato la figlia nell’occasione specifica: sostiene di aver fermato l’auto perché il motore non andava, che la ragazza scese dal mezzo e poi venne travolta da un’auto che sopraggiungeva. Il sostituto procuratore della Repubblica Rita Barbieri ha ricostruito la vicenda in aula evidenziando che Azka venne picchiata dal padre, difeso dall’avv. Francesco Giorgio Laganà, e lasciata distesa a terra ai margini della Statale dove poi fu travolta da una vettura. Infine il procuratore Giorgio ha riaffermato i punti salienti delle prove d’accusa contro Riaz e ha concluso chiedendo la condanna all’ergastolo.