(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Si sta lavorando per arrivare in tempi brevi alla ripartizione di 30 milioni di euro in favore delle Regioni per finanziare i centri antiviolenza. Lo ha annunciato la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti durante la riunione di insediamento della Cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne svoltasi stamani a Palazzo Chigi. Con la ministra Bonetti, che ha presieduto l’incontro, c’erano anche la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e la ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Bonetti ha sottolineato l’importanza del “lavoro di sinergia”, ha definito “cruciale” il tema “della violenza economica e dell’empowerment lavorativo” ed ipotizzato l’istituzione di un Tavolo proprio sui temi del lavoro e della violenza. “Altrettanto importante è il tema educativo, e la stesura di Linee guida per la formazione – ha concluso – è uno dei punti operativi sui quali dobbiamo subito attivarci”.