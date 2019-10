(ANSA) – VENEZIA, 30 OTT – Venezia, in occasione delle celebrazioni dei defunti, recupera un’antica tradizione quella del ponte-passerella (fino al 1950 era di barche) per collegare il centro storico con l’ingresso monumentale del cimitero nell’isola di San Michele davanti alle Fondamente Nuove. L’inaugurazione è prevista domani alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e del Patriarca Francesco Moraglia. Dopo le polemiche che hanno accompagnato l’iniziativa (ovvero la speculazione ad uso turistico per visitare il cimitero in modo originale) il Comune ha emesso un’ordinanza per cui la struttura potrà essere utilizzata dai soli veneziani mentre i turisti o quanti privi dei requisiti richiesti potranno farlo, così come in tutti giorni, con i mezzi acquei pubblici. Il cimitero di San Michele è frequentato anche da turisti per la presenza di tombe e cappelle monumentali e di sepolture illustri come quelle di Igor Stravinsky, Ezra Pound, Iosif Brodskij ed Helenio Errera.