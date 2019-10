(ANSA) – BARI, 30 OTT – “L’incontro si è positivamente concluso con l’unanime constatazione che non vi sono ostacoli all’avvio delle attività didattiche del corso di Medicina dell’Università di Bari nelle aule della sede di Taranto”. Lo annuncia in un comunicato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a conclusione del tavolo convocato dal Miur “per l’apertura nella città di Taranto di un canale formativo del corso di laurea in Medicina dell’Università di Bari”. Il corso di Taranto era stato sospeso pochi giorni dopo l’inaugurazione. “La volontà comune, emersa nel corso della riunione a cui hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori della Regione Puglia al Lavoro e Diritto allo Studio, Sebastiano Leo, e allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, è quella – conclude la nota – di consolidare sul territorio tarantino la presenza dell’istituzione universitaria e favorire lo sviluppo di nuove professionalità”.