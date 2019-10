(ANSA) – WASHINGTON, 30 OTT – L’ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, è stato chiamato a testimoniare a porte chiuse la prossima settimana in Congresso nell’ambito delle indagini per l’impeachment del presidente Donald Trump. Lo riporta la Cnn. Bolton ha lasciato il suo incarico alcune settimane fa in forte disaccordo con l’orientamento di politica estera del tycoon.