MADRID – Il Ministero degli Affari Esteri ha autorizzato l’apertura di un ufficio consolare di prima categoria nelle “Canarie”, l’arcipelago spagnolo al largo dell’Africa nord-occidentale. Ne ha dato notizia Luis Cavalieri, responsabile dell’Ufficio per il Coordinamento Consolare, America Latina (Segib), Cooperazione scientifica e Università, Unwto, della nostra Ambasciata. Lo ha fatto nel corso di un incontro con i rappresentanti del Comites di Madrid.

Il responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Consolare ha spiegato che la decisione del Ministero degli Affari Esteri è avvenuta dopo aver valutato l’incremento della presenza italiana nella regione; flusso, questo, in costante aumento. L’ufficio sarà aperto ad Arona, al Sud di Tenerife, dove la consistenza della comunità italiana è assai importante e in crescita. In un primo momento, ha

precisato, si tratterà di un ufficio distaccato della nostra Ambasciata. Sarà uno sportello con due impiegati a contratto locale. Successivamente, con l’arrivo di un funzionario amministrativo e di un vicario, e dopo la corrispondente autorizzazione da parte delle autorità locali, sarà trasformato in Agenzia Consolare. Insomma, un ufficio simile alla Cancelleria Consolare di Madrid che permetterà di migliorare i servizi consolari nella Gran Canaria (potrà svolgere atti giuridici di diritto amministrativo, in sostanza quelli del Consolato Generale, ma non di diritto internazionale).

L’apertura dell’Agenzia Consolare ad Arona comporterà, comunque, la chiusura del Consolato Onorario di Tenerife. Questo, come d’altronde tutti gli uffici consolari onorari, si occupava prevalentemente di orientare i cittadini e di inoltrare le loro istanze presso la Cancelleria Consolare di Madrid. Infatti, le attribuzioni degli Uffici Consolari Onorari, a differenza di quelle delle Agenzie Consolari, sono assai limitate.

Il Call-Center “807”

Nel corso dell’incontro, i consiglieri del Comites hanno fatto presente al rappresentante della nostra Ambasciata l’eccessivo costo che rappresenta per l’utenza il Call-Center “807”; un servizio che, stando a quanto commentato da alcuni Consiglieri del Comites, presenterebbe aspetti poco chiari; aspetti sui quali, ha assicurato Cavalieri, sarà fatta luce.

La riunione del Comites si è conclusa con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno. Da rilevare l’intervento del presidente del Circolo Sardo Madrid Ichnusa, Gianni Garbati. Questi ha offerto, in occasione della tradizionale festa di fine anno del Comites, in cui sarà consegnato il “Premio alla Italianità”, uno spettacolo musicale interpretato dall’artista sardo Alberto Sanna; spettacolo musicale i cui costi saranno assorbiti integralmente dal Circolo che presiede.

