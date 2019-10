CARACAS – L’allenatrice italiana Pamela Conti volerà venerdì nel Belpaese per il primo ritiro alla guida della Vinotinto. Questo stage inizierà il 4 e si concluderà il 12 novembre, nello stivale la nazionale venezuelana disputerà due amichevoli la prima la Roma e poi con la nazionale del San Marino.

In un comunicato stampa, la palermitana ha fatto il punto dicendo che cercherà di migliorare l’aspetto tattico, físico e tecnico della squadra.

“L’idea di questo ritiro è quella di iniziare ad avere una base. Voglio che sia un gruppo unito dove la priorità sia il gioco collettivo” spiega la Conti.

Durante il raduno della nazionale l’allenatrice siciliana parlerà non solo di calcio, ma anche di altre cose con le sue ragazze.

“Parlerò con loro di alimentazione, salute, stile di vita ed altre cose. Voglio far capire alle convocate che non basta con arrivare in nazionale, adesso arriva la cosa più difficile: mantenersi!”

Nella lista delle 25 onvocate ci sono tutte calciatrici che militano in campionati esteri, dove spiccano nomi interessanti come quelli di Paola Villamizar (Santos, Brasile), Michelle Romero (Deportivo La Coruña, Spagna), Nayluisa Cáseres (Tenerife, Spagna), Daniuska Rodríguez (Braga, Portogallo), Sandra Luzardo (Albacete, Spagna) e l’italo-venezuelana Barbara Olivieri (Thompinks High School / Stati Uniti). Questa sarà una base su cui lavorerà l’allenatrice sícula.

“Al momento ho visto che tutte sono aperte e ricevono i consigli e sono molto ricettive. Credo che hanno capito che i cambi sono per il loro bene”.

Nel comunicato stampa, la Conti ha annunciato che lavorerà non solo sul 4-2-3-1, ma anche su altri schemi che si adatteranno alle condizioni delle calciatrici a disposizione.

“Per le caratteristiche che ho a disposizione cercheremo di attaccare di più. C’é tanta qualità dal centrocampo in su e sarebbe un peccato lasciare qualche giocatrice fuori. Io voglio un gioco equilibrato, compatto senza togliere creatività alle mie calciatrici”.

La Conti é nata a Ballarò, in provincia di Palermo, il 4 aprile 1982. Ha esordito tra i professionisti nel 1996 con la maglia delle Aquile Palermo, in serie C. A livello di club ha difeso le maglie di Levante (Spagna), Espanyol (Spagna), Energiya Voronezh (Russia), Zorky Krasnogorsk (Russia), Eskilstuna United (Svezia), Damallsvenskan (Svezia).

Con la maglia della nazionale, l’ex calciatrice palermitana ha segnato 30 reti ed ha partecipato a due edizioni degli Europei del 2005 e 2009. Come allenatrice, Pamela Conti, ha lavorato con le categorie giovanili dell’Atlético Madrid e Real Madrid.

Tra gli obbiettivi della Conti c’é quello di portare la nazionale venezuelana al mondiale di calcio.

“Se non credessi nel progetto di arrivare al mondiale non sarei venuta in Venezuela. Io sono quella che crede di più nel progetto”.

(di Fioravante De Simone)