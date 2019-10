CARACAS – Quando manca una settimana al fischio d’inizio della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP) l’infilder Ronny Cedeño si é aggregato agli allenamenti dei Navegantes del Magallanes.

“Sono felice ed orgoglioso di poter giocare un’altra stagione con il Magallanes, físicamente mi sento bene. Ci sono nuove facce nello staff, l’idea é imparare a lavorare con i giocatori giovani: unire il gruppo e trovare un’ottimo feeling” ha dichiarato al termine dell’allenamento Cedeño.

Il pelotero nato il 2 febbraio del 1983 a Puerto Cabello, giocherà la sua 14esima stagione nella LVBP, nel campionato 2018-2019 ha messo a segno il suo 700esimo hit.

In panchina, Cedeño troverà una vecchia conoscenza il manager messiccano Enrique “Che” Reyes. Entrambi hanno lavorato insieme nel campionato azteca con la maglia dei Guerreroos de Oaxaca nel 2015.

“La squadra avanza di giorno in giorno, oggi si é aggregato Ronny e lo vedo in forma risetto a come l’avevo visto in Messicp. Adesso lo vedo meglio físicamente” sono state le parole del manager Reyes riferendosi a Cedeño.

“Ci ritroviamo nuovaente, pero adesso nel tuo paese mi ha detto Reyes quando mi ha visto. É un’ottimo dirigente ed ha 21 anni di esperienza come manager in Messico. É importante adattarsi con i peloteros che non conosco” ha dichiarato Cedeño nel comunicato stampa dei Navegantes.

Il Magallanes esordirà nella stagione 2019-2020 della Liga Venezolana de Baseball Profesional il prossimo 4 novembre affrontando i Bravos sul diamante del José Bernardo Pérez della cittá di Valencia.

(di Fioravante De Simone)