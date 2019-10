CARACAS – Il gioco delle bocce è uno degli sport più antichi esistenti al mondo. La prima testimonianza della sua pratica risale al 7000 A.C. in una città neolitica della Turchia, Catal Huyuk, dove furono trovate sfere di pietra che mostravano chiari segni di rotolamento su un terreno accidentato.

Tantissimi anni dopo, il paese euroasiatico ospiterà il Campionato del Mondo di Bocce per adulti. La kermesse iridata si disputerà dal 4 al 10 novembre e le nazionali in gara saranno 22, tra cui Italia e Venezuela.

Oltre a questi due paesi ci saranno a darsi battaglia: Argentina, Australia, Bosnia-Herzegovina, Brasile, Cile, Cina, Croazia, Estonia, Francia, Giappone, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Peru, Serbia, Slovenia, Svizzera, Ungheria, Uruguay ed i padroni di casa della Turchia.

Il Venezuela avrà in gara a Darwin Calles nella specialità volo (anche nota come zerbin). Il giocatore creolo si é qualificato grazie al terzo posto ottenuto nel Panamericano che si é disputato a Lima. Davanti a lui, in terra inca sono arrivati Nicolás Pretto, (Argentina) e Rodolfo Gálves (Cile), anche loro saranno in gara in Turchia.

Nel palmares di Darwin Calles ci sono diverse medaglie di bronzo vinte nei “Juegos Mundiales” di Cali nel 2013, Campionato Sudamericano a Limache, Campionato Sudamericano di Mendoza e quello di Lima.

Il volo: É anche nota col nome in francese Boule Lyonnaise, che si pratica con bocce grandi e di metallo;

I benefici di questo sport: sia che si lanci la propria palla avvicinandola al pallino, oppure si tenti la bocciata, le bocce richiedono sempre e comunque concentrazione e conoscenza di sé stessi, due attitudini che questo gioco aiuta a rafforzare. Sul campo, inoltre, c’è il confronto continuo con gli avversari e socializzare è naturale. Dallo scherzo alla discussione, il dialogo è costante. Giocare a bocce dunque fa bene al corpo e anche alla mente. E non è un caso che sia un’attività prediletta dagli anziani, per mantenersi attivi e vincere la solitudine.

(di Fioravante De Simone)