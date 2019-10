(ANSA) – ROMA, 31 OTT – ”Stiamo vivendo un ottimo momento, l’obiettivo è di concludere le gare sempre sul podio, qui dovremmo lottare per portare a casa un’altra vittoria”. Il campione del mondo della Honda, Marc Marquez, ammette di non porsi limiti da qui alla fine della stagione nel Campionato della MotoGp che lo vede da tempo nettamente davanti a tutti. ”Rispetto all’anno scorso – afferma Marquez – qui dovremmo avere più velocità. Sarà un week-end difficile sia per le condizioni meteo che per il tracciato e vedremo se potremo lottare per la vittoria”.