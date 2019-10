(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Io non rispondo a Becciu. Quello che ho detto è che ora la questione è in mano alla magistratura che farà il suo lavoro. Lavoro che serve a chiarire questa situazione. Questo volevo dire, esprimendo ancora un volta la fiducia nell’operato della magistratura e sottolineando – era implicito ma lo dico qui – che dobbiamo dare a tutti la presunzione di innocenza fino a quando non è dimostrato il contrario”. Lo ha detto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, in merito all’inchiesta giudiziaria in corso in Vaticano.