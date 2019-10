(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Sono partiti i lavori di manutenzione per restituire decoro e consolidare le Mura Aureliane, la storica cinta muraria di Roma. Ad annunciarlo all’ANSA è la sovrintendente ai Beni Culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli: “Si tratta di interventi di diserbo, ovvero rimozione di piante infestanti, e conseguente messa in sicurezza laddove servisse. Sono 10 anni che non si effettuavano, in alcune zone come Campo Boario addirittura dal Giubileo del 2000”. Al Campo Boario si procederà al consolidamento di parti a rischio caduta.