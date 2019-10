(ANSA) – MILANO, 31 OTT – Matteo Brigandì, storico legale in passato della Lega e dell’ex leader Umberto Bossi, deve risarcire il Carroccio con oltre un milione e 870mila euro. Lo ha deciso il giudice di Milano Chiara Valori condannando l’avvocato ed ex parlamentare leghista, imputato per patrocinio infedele e autoriciclaggio, a due anni e due mesi nel processo scaturito dall’inchiesta del pm Paolo Filippini e nel quale la Lega è parte civile col legale Domenico Aiello. Disposto anche il sequestro conservativo di beni per la stessa cifra.