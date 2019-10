(ANSA) – TORINO, 31 OTT – “Abbiamo vinto ed era importante. Dobbiamo però migliorare ed essere più cattivi”. Leonardo Bonucci è soddisfatto per la vittoria col Genoa, grazie anche a un suo gol, ma non nasconde i difetti della Juventus, ancora una volta brava a creare, meno a concretizzare. “Adesso recuperiamo – prosegue il capitano, nel tweet post partita -, testa al derby”. Quella col Genoa è stata una “epica vittoria di squadra”, per Blaise Matuidi che, sui social, festeggia i tre punti, ma anche la 100/a partita in bianconero. Il francese ha fatto parte del centrocampo a tre di Sarri, insieme a Bentancur, chiamato a sostituire l’infortunato Pjanic nel ruolo di regista: “Partita difficile – è stato il primo pensiero dell’uruguayano dopo il fischio finale -, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine”.