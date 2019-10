(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Rispetto alla Seconda guerra mondiale, “la testimonianza del sacrificio dei protagonisti di quei travagliati momenti – una generazione duramente colpita che ha però saputo trovare la forza per reagire e porre le fondamenta di un Paese libero e democratico – è per tutti noi e per le nuove generazioni un insegnamento e anche un monito a non abbassare mai la guardia e a non sottovalutare tentativi che negano o vogliono riscrivere la storia contro l’evidenza, allo scopo di alimentare egoismi, interessi personali, discriminazioni e odio”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella al Quirinale alla cerimonia di consegna delle insegne dell’Ordine militare d’Italia, in occasione del giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate.