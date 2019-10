(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Da Sebastian Vettel come un padre, alla Ferrari formato famiglia. Mick Schumacher esce dalla pista per parlare di sé e di questioni più intime rispetto a quello che gira in senso stretto nel mondo dei motori. In un’intervista al quotidiano tedesco motorsport-magazine.com, il figlio di Michael Schumacher ha svelato il proprio legame con il quattro volte del mondo della scuderia di Maranello: “Credo che ciò che mio padre era per Sebastian, sia un po’ quello che ora Sebastian è per me. Qualcuno di molto vicino a te e con il quale posso parlare di motorsport. Ho davvero un grande rispetto per lui. Cerco di mettere in pratica i suoi consigli”. Mick Schumacher ha inoltre parlato della sua scelta di entrare nella ‘cantera’ della scuderia di Maranello, preferendola a quella della Mercedes: “Ho scelto la Ferrari per la sua storia. Mi sono sempre sentito attratto dalla Ferrari e in più ho sempre guidato per team italiani, eccezion fatta per una stagione. La Ferrari Driver Accademy è una grande famiglia”.