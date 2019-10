(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Domenica l’ippodromo delle Capannelle torna al centro dell’attenzione con il Roma Champions Day, la festa del turf italiano. Il programma propone un pomeriggio di gare in cui spettacolo di emozioni, qualità, valenza tecnica e strategica. Nel programma il Premio Roma, il grande momento di selezione della giornata sui 2000 metri, confronto intergenerazionale con storia secolare pieno di grandissimi nomi. Iniziato come prova per fondisti sui 2800 metri, da 30 anni si è allineato alle tendenze mondiali sulla distanza del doppio chilometro. Stessa distanza del premio dedicato a Lydia Tesio. Anche questa corsa è posizionata nel calendario internazionale, con l’obiettivo di tornare presto a essere una prova di gruppo uno. Ma non saranno solo queste le due grandi corse del Roma Champions Day. In cartellone il Ribot-Memorial Luciani, il Guido Berardelli sui 1800 metri, il Carlo e Franco Aloisi sui 1200 in pista dritta, Il Divino Amore, il Livermore e il Longines Fegentri, per i gentlemen.