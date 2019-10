(ANSA) – MILANO, 31 OTT – Il cantante Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. Il pm Nicola Rossato aveva chiesto otto mesi di carcere e 400 euro di multa. Per l’episodio è in corso un processo a carico della donna che accompagnava il vincitore di Sanremo 2009 e che ha chiesto la messa alla prova per svolgere lavori di pubblica utilità. “Oddio, grazie!”, ha detto al telefono Carta, tra le lacrime, al suo difensore dopo aver ricevuto la notizia. Il pm impugnerà la sentenza di assoluzione “per non avere commesso il fatto”.