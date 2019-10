(ANSA) – LONDRA, 31 OTT – Vantaggio record per i conservatori di Boris Johnson sui laburisti di Jeremy Corbyn in vista delle elezioni britanniche del 12 dicembre secondo un ultimo sondaggio Ipsos Mori, realizzato peraltro per l’Evening Standard diretto dall’ex ministro Tory George Osborne. Il partito del premier è dato al 41% (+8%), il Labour fermo al 24. Seguono i LibDem di Jo Swinson, che Ipsos premia più di chiunque ma dà comunque in calo dal 23 al 20% e quindi il Brexit Party di Farage, pure in discesa al 7. Altre rilevazioni danno scarti più ridotti.