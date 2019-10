(ANSA) – ISTANBUL, 31 OTT – La Turchia ha catturato 18 soldati dell’esercito di Damasco nel corso della sua operazione militare contro le milizie curde nel nord della Siria e sta ora trattando con la Russia sul loro possibile rilascio. Lo ha detto il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, durante un’ispezione delle truppe nella provincia frontaliera di Sanliurfa. Il ministro non ha precisato quando né in che circostanze siano stati catturati i soldati siriani. Due dei militari del regime di Bashar al Assad, ha aggiunto Akar, sono feriti. I soldati vengono ora trattenuti a Ras al Ayn, nella zona di sicurezza turca creata nel nord della Siria dopo l’offensiva. Nei giorni scorsi l’Osservatorio siriano per i diritti umani aveva riferito di “violenti scontri” tra le truppe turche e quelle siriane.