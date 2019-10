(ANSA) – BEIRUT, 31 OTT – Il presidente della Repubblica Barham Salih ha oggi evocato la possibilità di una nuova legge elettorale per eventuali prossime elezioni politiche anticipate. Questo in risposta alle massicce e prolungate proteste contro il carovita e la corruzione in corso nel paese dai primi di ottobre. Salih ha parlato in un discorso tv, il primo da quando più di 250 persone sono state uccise dalla repressione governativa delle proteste e dall’intervento di non meglio identificati miliziani nelle città del sud in rivolta. Dal canto suo, il premier Abdel Mahdi si era detto pronto a dimettersi in caso di mancanza di fiducia da parte dei leader dei blocchi parlamentari di maggioranza.