(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Spunta il nome dell’argentino Mauricio Pochettino del Tottenhem per il futuro della panchina del Bayern Monaco, attualmente occupata dal croato Niko Kovac. Lo scrive il The Sun, raccogliendo indiscrezioni provenienti dalla Germania e in particolare dal clan bavarese, che va a caccia dell’ennesimo titolo nella Bundesliga, ma soprattutto del successo in Champions League che non arriva dalla stagione 2012/13, in cui – con l’ex bomber Jupp Heynckes – arrivò addirittura il ‘triplete’ completato dalla Coppa di Germania e dal campionato nazionale tedesco.