REGGIO EMILIA. – Una Fiorentina tutta orgoglio e con tante assenze sbanca il ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, superando in rimonta (2-1) il Sassuolo. Dopo sette formazioni identiche, Montella, squalificato, è costretto a cambiare, causa le assenze di Ribery e Ranieri squalificati, gli infortuni di Caceres e Liro, oltre a Badelj non al meglio.

Quello che all’inizio sembra un 4-3-3, in realtà è un 3-5-2. Subito in campo l’ex Boateng in coppia Chiesa e Sottil largo sulla fascia. Di nuovo titolare anche Benassi, De Zerbi dà fiducia a Djuricic in gol nelle ultime due gare, ritrova Magnanelli la cui squalifica è stata azzerata. Unica novità, rispetto a Verona, Caputo al posto di Deferel. 3-4-2-1 per la compagine emiliana.

La Fiorentina, con il presidente Commisso in tribuna, è subito pericolosa al 3′ quando Boateng da posizione ravvicinata colpisce il palo. Gara che scorre su binari equilibrati, ma è il vantaggio dei padroni di casa a scuotere il match. Slalom di Boga che supera di slancio Milenkovic e Pulgar e supera Drahowski.

La Fiorentina fatica riprendersi ma ha una buona opportunità al 36′ con Boateng che calcia sul fondo. Tre minuti dopo il fuori gioco di Pulgar annulla il gol di Benassi che calcia sotto la traversa ma senza poter gioire.

Inizio di ripresa a ritmi bassi. La Fiorentina ha un maggiore possesso palla con un chiaro dominio territoriale, Boateng arretra la propria posizione, per cercare di aggirare la retroguardia del Sassuolo.

Al quarto d’ora Ghezzal prende il posto di un opaco Sottil. Subito dopo al 18′ il pari dei viola: sul cross dalla destra di Venuti, imperioso stacco di testa di Castrovilli che anticipa Romagna. Primo gol in A per Castrovilli che con le mani mima il numero 7 di Ribery.

Il Sassuolo prova a reagire con la punizione (26′) sul limite dell’area con Berardi e palla deviata in angolo. Alla mezz’ora gioco sospeso per qualche minuto causa alcuni cori razzisti. Dopo l’annuncio dello speaker si riprende a giocare. La Fiorentina ci crede, al 36′ prodigioso intervento di Consigli che nega il gol a Milenkovic che colpisce di testa sul cross di Pulgar.

Subito dopo vantaggio viola: palla filtrante di Castrovilli dalla destra verso centro area, Milenkovic lasciato solo segna da posizione ravvicinata. Ancora Fiorentina che in contropiede manca il tris, ma Castrovilli da posizione centrale non riesce ad angolare il tiro. Incredibile l’occasione fallita dal Sassuolo al 90′: sulla palla appoggiata al centro da Boga, Marlon ad un metro dalla porta calcia sul fondo. Finisce con la festa viola.