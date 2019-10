(ANSA) – ANCONA, 31 OTT – Alle elezioni regionale nelle Marche in programma nel maggio 2020 “ci saremo con la forza, con le nostre liste, con la voglia di contribuire a una vittoria che debba essere utile ai marchigiani”. Così ad Ancona Ettore Rosato, vice presidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva, durante la prima iniziativa nelle Marche del partito fondato da Matteo Renzi. “Quello che serve è che le cose vengano fatte. – ha sottolineato rispondendo alle domande dei cronisti – Ci sono ancora tante da cose da fare in questa regione, tante opportunità da cogliere e anche una serie di problemi da risolvere”. All’evento partecipano, tra gli altri, la deputata ex Pd Lucia Annibali, i consiglieri regionali Fabio Urbinati e Federico Talè, rispettivamente capogruppo e consigliere del neo gruppo consiliare Marche di Italia Viva, e Piergiorgio Carrescia, ex deputato Pd che si era dimesso a fine settembre dalla direzione nazionale e dal Pd per aderire a Italia Viva.