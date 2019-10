(ANSA) – MILANO, 31 OTT – “Lo scudetto non è il traguardo di quest’anno” : lo dice l’ad dell’Inter Beppe Marotta a Sky Sport a margine di un premio a Reggio Calabria. “Il nostro ciclo è iniziato per riportare l’Inter in alto – aggiunge – ma è un processo graduale. Quest’anno è un momento di partenza in cui ci sono cose che possono essere migliorate. E lo faremo. Ma tutto deve avvenire con tranquillità senza pressione”. Poi Marotta ammette che lo sfogo di Conte è comprensibile: “normali le difficoltà in un momento di compressione di impegni e con qualche defezione. E legittimo lo stato di apprensione del tecnico. Ma c’è anche la consapevolezza di affrontare il mercato di gennaio guardando cosa contiene. Il centrocampo va puntellato meglio, perché ci sono rischi di defezione”.