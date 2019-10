LA PAZ, 31 OTT – Il presidente boliviano Evo Morales ha rivolto oggi un accorato appello all’opposizione a sospendere blocchi stradali e sciopero nel periodo in cui è al lavoro un’équipe della Organizzazione degli Stati americani (Osa) per un’analisi di integrità elettorale e auditing del computo ufficiale del voto presidenziale avvenuto il 20 ottobre.

In un intervento con i giornalisti, il capo dello Stato ha detto che “mi fa molto male vedere che i boliviani si scontrano fra di loro”. Ed è per questo, ha aggiunto, che “chiedo all’opposizione di interrompere la loro protesta riguardante i presunti brogli”.

Cosa c’è di meglio, ha indicato, di “una verifica di esperti indipendenti dell’Osa che preparerà un rapporto riguardante la regolarità del processo elettorale?”.

Come capo dello stato, ha proseguito, “posso sbagliarmi, ma assicuro che non è nella mia cultura pensare ed operare brogli” per mantenermi al potere.

Morales ha poi chiesto ai comitati civici di opposizione di “non istigare all’odio e al razzismo” ed ha ribadito infine che ci sono “molte ragioni per sospendere i blocchi stradali ed attendere il responso dell’Osa, accompagnata da osservatori di Messico, Paraguay e Spagna”.