ROMA. – La procura del Cile ha confermato che sta indagando su 23 morti avvenute durante lo stato di emergenza decretato dal governo in diverse città del Paese a causa dell’ondata di proteste delle scorse settimane. Lo riporta il sito di radio Bio Bio.

Secondo i dati gestiti dalla Procura, nel periodo in cui è durato lo stato di emergenza, sono stati registrati 23 decessi in diverse circostanze. Di questo totale, in almeno 5 casi è indagato come principale responsabile un agente della polizia o un membro delle forze armate.

“La Procura ha aperto 23 indagini per decessi avvenuti nell’ambito dello Stato di Eccezione, tra i quali resta una sola vittima ancora da identificare, che corrisponde a una persona uccisa in un incendio di un supermercato a Maipú”, ha dichiarato la procura su Twitter.P