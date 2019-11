CARACAS. – Il Metropolitanos si aggiudica uno dei biglietti per le semifinali della Coppa Venezuela grazie al pareggio 1 – 1 in casa del Caracas. All’andata avevano pareggiato 0 – 0.

I “rojos del Ávila” si erano portati in vantaggio al 32esimo grazie ad un guizzo vincente di Jesús Arrieta. Con questo risultato i ragazzi di Noel Sanvicente si sarebbero qualificati per la fase successiva, ma nonostante questo il Caracas ha cercato in tutti i modi il 2 – 0, purtroppo Arrieta e compagni hanno mandato alle ortiche le diverse occasioni. E così nel finale, anzi nel recupero al 95esimo, Leonardo Falcón ha segnato di tacco il gol qualificazione per il Metropolitanos.

In semifinale la formazione viola affronterà il Monagas che ha eliminato con un globale di 2 – 2 il Deportivo La Guaira. I “guerreros del Guarapiche” avevano vinto 1 – 0 la gara d’andata e grazie ai gol in trasferta entrano tra le migliori quattro della Coppa Venezuela.

Sul prato dell’Olímpico, gli orientali si erano portati in vantaggio grazie alla rete di Yanowsky Reyes (38’), nella ripresa la rimonta degli arancioni grazie ad Angelo Peña (64’) e Victor Aquino su calcio di rigore al 90+1’. Ma questa vittorie é inutile, il Monagas si qualifica grazie al gol segnato in trasferta.

I campioni in carica dello Zulia salutano la Coppa Venezuela dopo aver subito un globale di 3 – 0 dall’Academia Puerto Cabello.

Infine lo Zamora ottiene l’ultimo biglietto per le semifinali grazie ad un globale di 4 – 1 con il Carabobo.

Va ricordato che il vincitore della Coppa Venezuela porta a casa non solo il trofeo, ma anche un posto per la prossima edizione della Coppa Sudamericana.

(di Fioravante De Simone)