CARACAS. – I Nationals riscrivono la storia e vincono le Major League Baseball 2019. La squadra di Washington ritrova il titolo e spezza i 95 anni di digiuno (allora la squadra si chiamava Senators e s’imposero per 4 -3 sui New York Gigants), dopo aver ritrovato le World Series che mancavano all’ombra dell’Obelisco da ben ottantasei anni.

La sfida andata in scena nella città texana di Houston non era adatta ai deboli di cuore e decisa soltanto nelle riprese finali. I Nationals hanno infatti trovato il primo vantaggio, poi decisivo, solo al settimo inning, dopo aver faticato enormemente contro i lanci di un meraviglioso Zack Greinke, che questa volta non è stato per nulla supportato dall’attacco, rivelatosi poco cinico come testimoniato dal totale di 1 su 8 con gli uomini in posizione punto, specialmente nelle riprese iniziali.

Nell’Opening Day le probabilità che i Washington National vincessero le World Series era di 1,5%. Sono tanti i tifosi capitolini amanti del baseball che sono cresciuti senza poter urlare al cielo: “We are the champions!” e da come si era messa la situazione dopo gara 5 (tre ko interni consecutivi) i sogni di gloria erano svaniti nella città della Casa Bianca.

Ma nella notte che ha preceduto Halloween le streghe le hanno viste i tifosi degli Astros che avevano gremito le tribune del Minute Maid per vedere trionfare i loro beniamini. I 43.326 spettatori hanno visto come i giocatori vestiti di blu esultavano sul diamante di casa. Sembravano i bimbi che bussano le porte delle case la notte delle streghe e ricevono in dono i dolcetti. Sui volti di questi campioni della “pelota” le lacrime di gioia.

Se controlliamo le statistiche, il 23 maggio, la squadra capitolina aveva uno score di 19 vittorie e 31 sconfitte, il secondo peggior record della National League. Da lì in poi una rimonta pazzesca completata con la vittoria della sognata World Series.

Questa vittoria dei Nationals sarà sicuramente presa in considerazione per un film per la forma com’é arrivata: per la prima volta nella storia delle World Series le squadre di casa hanno perso le partite (Houston ha vinto le tre in trasferta, ma ha perso le 4 nel Minute Maid, terreno ostico per le formazioni ospiti).

