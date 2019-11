(ANSA) – LOS ANGELES, 1 NOV – Greta Thunberg si unirà oggi alla protesta dei giovani attivisti di Los Angeles che ha per obiettivo quello di far uscire la California dall’ attività di trivellazione petrolifera. La ragazza svedese di 16 anni che ha accusato i leader internazionali di ignorare i pericoli del riscaldamento globale sarà la relatrice principale al raduno organizzato dalla Youth Climate Strike Los Angeles. Dopo una manifestazione davanti al Municipio, i giovani manifestanti hanno in programma di marciare verso il vicino ufficio del Governatore Gavin Newsom. La protesta fa parte di uno sforzo per spingere lo Stato a interrompere l’estrazione di petrolio, specialmente in quartieri urbani densamente popolati come quelli che punteggiano Los Angeles e le città circostanti. L’obiettivo, dicono gli organizzatori, è quello di vedere la California, uno dei più grandi Stati produttori di petrolio degli Stati Uniti, uscire dal settore estrattivo per ridurre i cambiamenti climatici.