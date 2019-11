(ANSA) – TIRANA, 1 NOV – Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina in Albania. Secondo l’Istituto sismologico albanese, l’epicentro è stato vicino alla città di Korca, nell’est del paese, a 25 chilometri di profondità. Al momento secondo i media si sarebbero verificati solo danni materiali, ma non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il sisma, sentito anche in molte altre città, ha provocato panico, e in molti si sono riversati nelle strade per il timore di nuove scosse.