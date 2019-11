(ANSA) – ALESSANO (LECCE), 1 NOV – Una 18enne è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in Salento, sulla strada statale 275 nel tratto fra Alessano e Lucugnano. Per cause da accertare, la Renault Clio a bordo della quale viaggiavano i quattro, si è schiantata contro il muro di cinta di un’azienda di ferramenta. La vittima si chiamava Sirya Fanciullo, ed era di Presicce (Lecce). Feriti il fidanzato 27enne che era alla guida dell’auto, e le due sorelle della vittima. Trasportati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, i feriti sono risultati negativi agli accertamenti tossicologici e all’alcol test. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase.