(ANSA) – RABAT, 01 NOV – Hajar Raissouni, la giornalista marocchina condannata per aborto e graziata dal re, si è sposata con Rafaat El Amine, il fidanzato di origini sudanesi, pure coinvolto nel caso giudiziario che ha puntato i riflettori internazionali sul tema delle libertà individuali in Marocco. L’avvocato della coppia ha pubblicato il video con la firma dell’atto civile. Hajar Raissouni e Rafaat El Amine erano stati condannati a un anno il 30 settembre, dopo un mese di carcere preventivo, per relazioni sessuali fuori dal matrimonio e aborto. Il 15 ottobre hanno ricevuto la grazia reale e sono tornati in libertà.