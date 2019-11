(ANSA) – BOLOGNA, 1 NOV – La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l’ipotesi di omicidio colposo sulla morte di un bimbo di 2 anni ancora da compiere – li avrebbe festeggiati il prossimo 8 novembre – spirato nella notte tra mercoledì e giovedì all’Ospedale ‘Infermi’ dove era stato visitato per forti dolori addominali, poi dimesso e, infine, ricoverato d’urgenza. Ne danno notizia l’edizione riminese de ‘il Resto del Carlino’ e del ‘Corriere Romagna’. Il piccolo – morto ieri verso le 3 – aveva accusato dolori al ventre martedì: i genitori hanno allertato il pediatra di base e poi, visto l’intensificarsi dei dolori, si sono rivolti, mercoledì mattina, al pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale. Svolti accertamenti i medici hanno dimesso il bambino. A casa le condizioni non sono affatto migliorate tanto che, verso l’una di notte i genitori si sono rivolti nuovamente al Pronto Soccorso: il bimbo, viste le condizioni, è stato trasferito in Rianimazione dove il suo cuore ha smesso di battere. Per fare luce sulla vicenda i familiari del piccolo hanno presentato un esposto in Procura. Il magistrato di turno, Davide Ercolani, ha immediatamente aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti e verrà chiesto che venga eseguita l’autopsia sul corpo del bimbo.(ANSA).