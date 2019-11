(ANSA) – ROMA, 1 NOV – Il governo britannico ha difeso l’accordo sulla Brexit del Regno Unito con l’Ue dopo le critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha insinuato che l’intesa potrebbe ostacolare i rapporti commerciali tra Regno Unito e Stati Uniti. Il segretario di Stato per l’edilizia abitativa, le comunità e il governo locale, ed esponente di spicco del partito conservatore, Robert Jenrick ha affermato – riporta la Bbc – che il piano del Primo Ministro Boris Johnson è stato un “buon affare” che consente al Regno Unito di “concludere accordi di libero scambio in tutto il mondo”. Altre osservazioni fatte da Trump avevano indotto i laburisti ad accusarlo di aver tentato di “interferire” nelle elezioni. La Gran Bretagna andrà alle urne il 12 dicembre con la Brexit rinviata al 31 gennaio 2020. Johnson spera di ottenere la maggioranza dei seggi in modo da vedere approvato il ‘deal’ dal Parlamento, mentre Corbyn, in caso di vittoria, promette un altro referendum.