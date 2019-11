(ANSA) – BRESCIA, 01 NOV – Un cadavere è stato recuperato questa mattina nelle acque del lago d’Iseo a Iseo, nel Bresciano. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella zona vicino alla passeggiata della cittadina che si affaccia sul lago. Sono in corso le operazioni per il riconoscimento del corpo a cui seguiranno le indagini per capire le cause della morte.