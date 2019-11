(ANSA) – PECHINO, 1 NOV – I presidenti Xi Jinping e Donald Trump “si stanno mantenendo in contatto in diversi modi”: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang secondo cui le consultazioni economiche e sul commercio tra Cina e Usa procedono senza intoppi. Le parti puntano a spingere in avanti vari aspetti del dossier, come pianificato. La speranza, ha aggiunto Geng nel resoconto del network Cgtn, è che “le parti possano trovare un’appropriata soluzione alle questioni sul commercio basata su rispetto reciproco e parità di trattamento”.