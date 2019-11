(ANSA) – ROMA, 1 NOV – Tempi interessanti e prestazioni buone nonostante temperature e umidità a Sepang. L’Aprilia chiude soddisfatta il venerdì di prove libere in vista del Gp della Malesia: continua la striscia positiva di Aleix Espargarò che nelle due sessioni si è piazzato al nono posto (top 10 provvisoria). Risultato che significa anche accesso provvisorio alla seconda qualifica Q2. Mentre qualche inconveniente ha rallentato Andrea Iannone, scivolato durante le FP2 e quindi costretto a girare meno del previsto. “Sono soddisfatto della prima giornata, mi sento bene in questa pista – le parole di Espargarò -. Nelle ultime gare siamo sempre stati competitivi, la RS-GP si sta comportando bene”. “Nel momento in cui sono scivolato – dice Iannone -, stavo girando bene con gomme usate. Purtroppo abbiamo perso del tempo nelle due sessioni a causa di qualche inconveniente tecnico, questo ci mette in una situazione di svantaggio in preparazione alla gara. Possiamo recuperare e ce la metteremo tutta”.