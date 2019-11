(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Conta solo la partita di domani contro una squadra molto forte. Ancelotti è un grande allenatore, un uomo serio e onesto, lo rispetto. Spero di vederlo in panchina”. Paulo Fonseca si prepara così al big match tra Roma e Napoli, dopo le polemiche sulle direzioni di gara ed è per questo che il tecnico portoghese si augura che “a fine partita non si parli dell’arbitro”. Riguardo alle scelte di formazione, poi, Fonseca è piuttosto abbottonato: “Mancini riportato in difesa al posto dello squalificato Fazio? Non voglio parlarne, vedrete domani come giocheremo. Cetin? È un bravo ragazzo, sta imparando giorno dopo giorno. Può essere una soluzione. E Spinazzola e Juan sono pronti”. Infine, l’allenatore portoghese ribadisce che “la cosa importante è vedere un atteggiamento positivo da parte della squadra. In questo modo è più facile vincere le partite. La mentalità è la cosa più importante, dobbiamo essere ambiziosi. Stiamo lavorando per questo”.