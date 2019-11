(ANSA) – MILANO, 01 NOV – “Se guarderò Torino-Juventus da granata? Io guardo in casa nostra, guardiamo domani a Bologna, sarà una partita molto difficile in cui dovremo essere al 100% per uscire con tre punti dal Dall’Ara. Concentriamoci col nostro che è già importante”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bologna. “È un’ottima squadra, fa dell’intensità la sua arma migliore. Gioca a tutto campo ed è in un buon momento di forma nonostante la sconfitta a Cagliari – ha proseguito -. Dovremo fare la nostra partita, abbiamo iniziato a prepararla e bisognerà ribattere colpo su colpo. Servirà dare il 100%”.