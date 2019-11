(ANSA) – MILANO, 01 NOV – “Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Come ha detto Gasperini, oggi parlare di scudetto è un aspetto mediatico”. Così il tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bologna. “Abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo portando avanti, sappiamo dove e cosa fare per migliorare. Ma serve tempo, non c’è una bacchetta magica da parte di nessuno – ha proseguito -. Non possiamo fare paragoni con la mia prima Juve, ma come quell’anno anche noi dobbiamo andare sempre a mille, a duemila all’ora. Se stacchiamo il piede dall’acceleratore è difficile vincere la partita. Ce la dobbiamo andare a cercare con fatica e sudore la vittoria”.