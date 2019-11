ROMA. – Il Gruppo che nascerà dalla fusione tra FCA e PSA si colloca al quarto posto della classifica dei dieci maggiori produttori mondiali di auto. Questa particolare classifica, che tiene conto delle immatricolazioni di auto e veicoli commerciali, vede al primo posto il Gruppo Volkswagen, seguito da Toyota al secondo posto e Renault-Nissan-Mitsubishi al terzo.

Quarta la nuova Fca Psa, che si lascia alle spalle al quinto posto General Motors. Sesto il Gruppo Hyundai Kia, seguito al settimo posto da Ford e all’ottavo da Honda. Nel dettaglio, dall’analisi dei risultati 2018 deriva una somma dei diversi marchi di Fca e Psa pari a 8,9 milioni di unità, appena sopra alla General Motors che ha raggiunto gli 8,6 milioni di immatricolazioni.

Fca insieme a Psa risulta invece alle spalle di Renault-Nissan-Mitsubishi, con un distacco – in base ai dati dello scorso anno – di 1,4 milioni di unità rispetto all’Alleanza franco-nipponica che comprende anche i brand Dacia, Lada,

Infiniti, Datsun e Samsung e che ha chiuso lo scorso anno a quota 10,3 milioni. La classifica vede ai primi due posti del podio i due tradizionali competitor nella top ten dell’industria automobilistica: il Gruppo Toyota, che è arrivato nel 2018 a 10,4 milioni di veicoli immatricolati, e il Gruppo Volkswagen che – sommando i brand Vw, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda e Vw Veicoli Commerciali – ha guadagnato lo scorso anno la medaglia d’oro con 10,8 milioni di unità vendute.

Difficile prevedere quale potrà essere la posizione del conglomerato Fca-Psa alla fine del 2019 e, soprattutto, nel 2020, perché la decrescita del mercato cinese, le difficoltà che stanno interessando l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e altri elementi turbativi dei mercati mondiali, potrebbero trasformarsi in vantaggi per il nuovo Gruppo, soprattutto in funzione del conteggio dei veicoli commerciali.