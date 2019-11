(ANSA) – MILANO, 01 NOV – “Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Né i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga”. E’ il messaggio rivolto su Instagram ai tifosi del Milan da parte di Suso, autore ieri sera del gol vittoria contro la Spal su punizione dopo essere subentrato nella ripresa a Castillejo. Suso nelle ultime settimane è stato spesso al centro delle critiche e San Siro nelle ultime tre gare lo ha sempre accolto con sonori fischi alla lettura delle formazioni ufficiali. “Gioco nel Milan – aggiunge lo spagnolo – e tifo Milan. Non importa chi gioca o chi fa gol. Conta tornare in alto. Provarci. Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono 2 partite prima della sosta. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan”.