BOLOGNA. – Una kermesse, la prima in Italia, dedicata al ‘popolo dai capelli grigi’, sempre più consistente e pronto a incamminarsi verso “un terzo tempo della vita che può durare più di trent’anni, cosa mai avvenuta nella storia dell’umanità”.

Ribattezzata ‘Festival della Longevità’ la rassegna andrà in scena in 16 appuntamenti dislocati – dal 4 novembre al 5 dicembre – su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, toccando temi come la sessualità e l’alimentazione, l’ambiente e la memoria, lo spopolamento delle aree interne e il turismo sociale.

Organizzato dall’Auser Emilia-Romagna, il Festival, spiega il suo presidente regionale, Fausto Viviani, “punta a favorire una presa di coscienza, perché non c’è la consapevolezza della rivoluzione demografica che sta avvenendo nel Paese: attualmente ci vivono 15.500 centenari. Nel 2050 saranno 150.000 e nel 2032 gli ultra 65enni saranno il 30%” della popolazione”.

Questo, evidenzia, ha portato a “una economia della longevità di cui non si può non tenere conto”. Così, argomenta ancora Viviani, visto che dinnanzi all’allungamento della vita “si possono adottare due approcci, uno fatalistico e uno per cui ci si inizia a pensare da adesso: abbiamo scelto la seconda ipotesi, lanciando il Festival che affronterà il tema della longevità a 360 gradi” senza remore e limitazioni.

Anche perché, aggiunge la vicepresidente regionale dell’Auser emiliano-romagnola, Magda Babini, “di solito si affronta un tema alla volta, senza mai considerare l’insieme, così importante, invece, per le persone”.

A sollevare il sipario sulla rassegna, il 4 novembre al Cinema Lumiere di Bologna, sarà la scrittrice Lidia Ravera in un incontro sulla sessualità, lei che con il celebre libro ‘Porci con le Ali’ si era soffermata sulla sessualità giovanile.

All’incontro, puntualizza Babini, “verranno consegnati al pubblico dei post-it per fare delle domande così, visto il tema, da non creare imbarazzo” ai più timidi.

Gli appuntamenti del Festival si terranno a Cavriago nel Reggiano; a Meldola, nel Forlivese; a Massalombarda, nel Ravennate; a Cesena; a Forlì; a Bologna; a Modena; a Parma; a Ferrara; a Rimini; a Reggio Emilia, a Piacenza e a Imola, nel Bolognese.