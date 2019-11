(ANSA) – ROMA, 1 NOV – Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali del torneo di Parigi-Bercy, ultimo Atp 1000 della stagione e ultima tappa prima delle Atp Finals di Londra. Il n.1 al mondo si è sbarazzato in due set del giovane greco Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-1, 6-2 e domani affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov per ottenere il pass per la finale.