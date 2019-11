NAPOLI. – Un ricorso contro la squalifica di Carlo Ancelotti. Il Napoli mantiene altissima la tensione con la classe arbitrale dopo il giallo del rigore non fischiato a Llorente seguito dal pareggio dell’Atalanta e passa dalle parola ai fatti, presentando un documento alla Lega per chiedere l’annullamento della squalifica per una giornata che il club e il tecnico ritengono ingiusto.

La squalifica terrebbe Ancelotti fuori dalla panchina azzurra nell’importantissimo match di domani contro la Roma e il club ha deciso di ricorrere d’urgenza, sebbene in extremis: la decisione è arrivata nella tarda serata di ieri dopo una serie di riunioni telefoniche.

Il Napoli sa che le probabilità che il ricorso venga accettato non sono alte, ma ha voluto dare un segnale forte e documentato, al di là delle dichiarazioni furiose del presidente De Laurentiis e dello stesso Ancelotti nel post partita.

Sul caos del match con l’Atalanta è tornato anche il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, anch’egli in campo a protestare con Giacomelli mercoledì sera: “Io e Ancelotti – ha detto – calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste un cartellino rosso a chi è così collaborativo.

La spiegazione è stata: dovevo fare qualcosa perché c’era troppo casino”. Una spiegazione che non è andata giù ad Ancelotti, che ha parlato di “attacco alla mia serietà e professionalità” e a tutto il club.

“C’è mancanza di personalità – prosegue Giuntoli – da parte degli arbitri, non sappiamo più chi arbitra, se gli arbitri, il VAR, i guardalinee che non alzano mai la bandierina, neanche di fronte a fuorigioco evidenti, per non prendersi responsabilità. Noi vogliamo chiarezza, dobbiamo essere rispettati. Non possiamo vedere ogni partita falsata, non importa se a favore o sfavore. Noi non vogliamo aiuti, ma solo chiarezza. La correttezza del regolamento dice che è cento per cento rigore. Il difensore si scaglia con tutta la violenza su Llorente che alza il braccio per difendersi dalla carica. Il concetto è che al Var ci debe essere a guardarlo un componente esterno al mondo arbitrale, magari ex calciatori che conoscono cosa accade in campo e sanno benissimo quali sono le dinamiche di un rigore”.

Una chiarezza che chiedono anche i giocatori, profondamente delusi dalla serata di mercoledì che continua ad agitare i tifosi.

Il Napoli, intanto, prova a ripartire nella trasferta di domani a Roma. Non ci sarà Allan, che ha fatto terapie dopo la botta contro l’Atalanta, né ci sarà Ghoulam alle prese con un risentimento muscolare al retto femorale.

Ancelotti recupera però Manolas, convocato, anche se al centro della difesa ci saranno probabilmente ancora Koulibaly e Maksimovic. Davanti la scelta resta ampia,mentre a centrocampo sarà riconfermata la coppia centrale Ruiz-Zielinski, con qualche chance per Elmas.