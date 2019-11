CARACAS – El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, indicó que el sector que representa su política no participará en unas elecciones parlamentarias a pesar que cambien los rectores del Centro Nacional Electoral (CNE).

“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, expresó el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Asimismo, al ser preguntado por los posibles designados para el CNE, con diputados oficialistas y una minoría opositora, Guaidó no respondió. Sin embargo, afirmó que quienes deben responder ante estos hechos son los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Lo que queda claro de manera implícita es que el 20 de mayo no funcionó. El acuerdo entre partidos políticos que no funcionó y tampoco va a funcionar”, reiteró el político.

El líder opositor añadió que la fracción de la AN tiene los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de la Cámara y escoger a las autoridades electorales sin el chavismo.

“El Parlamento, a pesar de los ataques, continúa con la capacidad para ejercer sus derechos”, puntualizó. Guaidó.

Por otro lado, este miércoles, el gobernante, Nicolás Maduro, informó que los diputados del oficialismo presentaran en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) varias propuestas para la comisión que nombrará las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo dijo a través de una cadena de radio y televisión. Indicó que su Gobierno ha estado realizado reuniones privadas con diversos sectores de la oposición, con el objetivo de abordar el tema electoral.

“La fracción del bloque del cambio chavista, tiene un documento que ha elaborado y va a presentar ante esa Asamblea Nacional el próximo martes, un documento bien sustentado con las propuestas que hacemos en esta negociación”, expresó Maduro.

Asimismo, detalló que ha recibido mensajes por parte de la oposición en el que manifiestan que participarán en unas elecciones parlamentarias si se renueva a las autoridades del CNE.